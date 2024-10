Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: “Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che L'articolo Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: “Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: “Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che L'articoloina P.la: “Non loinin” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: "Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo" - (Adnkronos) - "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi, 27 ottobre, ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato ... (msn.com)

Fonti di Palazzo Chigi su Report: «Non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima» - Palazzo Chigi smentisce di aver visto in anticipo, come insinuato dal Fatto Quotidiano, la puntata di Report su Mic e Maxxi. (msn.com)

Palazzo Chigi smentisce le voci: "Report? Non lo vediamo quando va in onda, figuriamoci in anteprima" - Fonti del governo fanno sapere di non aver visionato in anticipo il servizio del programma Rai, che racconterà con nuovi dettagli, il caso Giuli-Spano ... (huffingtonpost.it)

Report 2024, stasera 27 ottobre: la gestione del Maxxi, la Liguria di Toti, il caso Sgarbi, il naugrafio di Roccella Jonica e Vasto - Tutto quello che c'è da sapere su Report 2024, la nuova edizione del programma di inchieste di Raitre con Sigfrido Ranucci ... (tvblog.it)