Schiavo per errore | la storia dimenticata di Solomon Northup l’uomo che ha sfidato l’America razzista

Solomon Northup è stato un uomo libero, un musicista talentuoso, un marito e padre devoto. Ma è anche diventato, suo malgrado, uno dei testimoni più diretti e sconvolgenti della schiavitù americana. La sua autobiografia del 1853, Twelve Years a Slave, ha ispirato l'omonimo film vincitore dell'Oscar nel 2014, diretto da Steve McQueen e interpretato da Chiwetel Ejiofor. Ma quali eventi incredibili hanno portato alla sua avventura drammatica ed unica? Nato a Schroon Lake, nello stato di New York, nel luglio del 1807, Solomon Northup è figlio di un ex schiavo liberato. La sua famiglia gode di uno status relativamente stabile per l'epoca tanto che riceve un'istruzione di base e coltiva la passione per la musica, in particolare il violino.