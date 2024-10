Ilrestodelcarlino.it - Ponte per Volano, è scontro: "Ricevuta una sola ipotesi"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) LIDO DI"All’ente Parco non è stata sottoposta alcuna soluzione progettuale operativa o tecnica alternativa, né per l’esecuzione delle lavorazioni sul, né riguardo possibili strutture temporanee diverse per assicurare il passaggio da una sponda all’altra durante l’effettuazione dei lavori". Lo scrive il direttore Massimiliano Costa in una nota dopo l’incontro con la popolazione svoltosi due sabati fa a Canneviè, promosso congiuntamente dalla Provincia di Ferrara e dai comuni di Codigoro e di Comacchio. In quella sede il responsabile unico del procedimento Angela Ugatti aveva affermato come l’intervento non fosse più rinviabile e siano state valutate anche altre opzioni che purtroppo non hanno avuto il consenso da altri enti fra i quali il Parco del Delta.