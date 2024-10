Mediaset, che botta a Giorgia: Striscia e quel video sui “complotti”. Da ridere! (Di domenica 27 ottobre 2024) “Cari italiani, sono il presidente e sono sotto attacco quotidiano.” Così inizia il video satirico creato da Striscia la Notizia e Il Grande Flagello, un’irriverente parodia che, attraverso l’intelligenza artificiale, simula un messaggio della premier. Nel finto spot, la leader chiede donazioni per sostenere economicamente la sua immaginaria fondazione “Meleton” dedicata alla “ricerca del complotto.”Leggi anche: Ballando con le Stelle, Nina Zilli in lacrime: “Sono costretta ad abbandonare il programma” Ecco il video su Meleton Nel video, il tono serio e ironico si mescolano, dipingendo un quadro parodistico in cui “ogni giorno il nostro presidente è vittima di un complotto.” Secondo la narrazione dello spot, l’ipotetica fondazione Meleton supporta Giorgia, Arianna, Ignazio e Matteo, “persone coraggiose” che quotidianamente “combattono un nemico devastante: la magistratura. Thesocialpost.it - Mediaset, che botta a Giorgia: Striscia e quel video sui “complotti”. Da ridere! Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Cari italiani, sono il presidente e sono sotto attacco quotidiano.” Così inizia ilsatirico creato dala Notizia e Il Grande Flagello, un’irriverente parodia che, attraverso l’intelligenza artificiale, simula un messaggio della premier. Nel finto spot, la leader chiede donazioni per sostenere economicamente la sua immaginaria fondazione “Meleton” dedicata alla “ricerca del complotto.”Leggi anche: Ballando con le Stelle, Nina Zilli in lacrime: “Sono costretta ad abbandonare il programma” Ecco ilsu Meleton Nel, il tono serio e ironico si mescolano, dipingendo un quadro parodistico in cui “ogni giorno il nostro presidente è vittima di un complotto.” Secondo la narrazione dello spot, l’ipotetica fondazione Meleton supporta, Arianna, Ignazio e Matteo, “persone coraggiose” che quotidianamente “combattono un nemico devastante: la magistratura.

