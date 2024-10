Giugliano, autosospeso il sindaco del Pd Nicola Pirozzi, indagato per l’appalto sulla raccolta dei rifiuti insieme ad altre 40 persone (Di domenica 27 ottobre 2024) Sotto indagine per l’appalto dei rifiuti e con richiesta di arresto rigettata dal Gip, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi si è autosospeso dal Pd. E’ la terza inchiesta su Giugliano nel giro di due mesi, traballa l’amministrazione di centrosinistra-M5s eletta nel 2020. L’inchiesta della Procura di Napoli Nord conta decine di indagati, tra cui il predecessore di Pirozzi, Antonio Poziello (anche lui ha rischiato l’arresto). Ruota intorno alla Teknoservice, la ditta della raccolta dei rifiuti che ha l’incarico dai tempi del commissariamento per infiltrazioni camorristiche. Secondo gli inquirenti Pirozzi sarebbe al centro di sistema di favori: avrebbe avvantaggiato la società, chiudendo gli occhi su inadempienze e ritardi, in cambio di assunzioni indicate con un elenco. Ilfattoquotidiano.it - Giugliano, autosospeso il sindaco del Pd Nicola Pirozzi, indagato per l’appalto sulla raccolta dei rifiuti insieme ad altre 40 persone Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sotto indagine perdeie con richiesta di arresto rigettata dal Gip, ildisi èdal Pd. E’ la terza inchiesta sunel giro di due mesi, traballa l’amministrazione di centrosinistra-M5s eletta nel 2020. L’inchiesta della Procura di Napoli Nord conta decine di indagati, tra cui il predecessore di, Antonio Poziello (anche lui ha rischiato l’arresto). Ruota intorno alla Teknoservice, la ditta delladeiche ha l’incarico dai tempi del commissariamento per infiltrazioni camorristiche. Secondo gli inquirentisarebbe al centro di sistema di favori: avrebbe avvantaggiato la società, chiudendo gli occhi su inadempienze e ritardi, in cambio di assunzioni indicate con un elenco.

