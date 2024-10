Basket serie A1 femminile. E-Work, Villafranca non va presa sotto gamba. Seletti: "Dovremo essere meno arrembanti» (Di domenica 27 ottobre 2024) Altro che pronostici estivi. E-Work e Alpo Villafranca dovevano essere le cenerentole del campionato, le maggiori candidate alla retrocessione e invece il campo sta dicendo il contrario. Le due formazioni sono tra le più belle realtà di inizio stagione ed infatti alle 18 al PalaBubani andrà in scena una gara di sicuro divertente, e dalla grandissima importanza perché in palio ci saranno punti pesanti per la salvezza. Proprio come Faenza, Alpo ha mostrato di avere grande forza nel collettivo, una unione che le ha permesso di non risentire dello storico debutto nella massima serie, vincendo all’esordio con Battipaglia e perdendo con onore contro le corazzate Campobasso e Venezia. Sport.quotidiano.net - Basket serie A1 femminile. E-Work, Villafranca non va presa sotto gamba. Seletti: "Dovremo essere meno arrembanti» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Altro che pronostici estivi. E-e Alpodovevanole cenerentole del campionato, le maggiori candidate alla retrocessione e invece il campo sta dicendo il contrario. Le due formazioni sono tra le più belle realtà di inizio stagione ed infatti alle 18 al PalaBubani andrà in scena una gara di sicuro divertente, e dalla grandissima importanza perché in palio ci saranno punti pesanti per la salvezza. Proprio come Faenza, Alpo ha mostrato di avere grande forza nel collettivo, una unione che le ha permesso di non risentire dello storico debutto nella massima, vincendo all’esordio con Battipaglia e perdendo con onore contro le corazzate Campobasso e Venezia.

