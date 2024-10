Gaeta.it - Ricerca in corso ad Arenzano: uomo disperso a causa di uno smottamento improvviso

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una situazione drammatica si sta svolgendo ad, un comune in provincia di Genova, dove i vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle ricerche di undi cui si sono perse le tracce. La scomparsa è stata segnalata dalla moglie, che non riesce a contattarlo. L'ipotesi più probabile è che l'sia stato travolto da unoin località Terralba, nel quartiere di via Pecorara. Questo, provocato dalla violenta fuoriuscita di un torrente, ha portato alla dispersione di acqua e detriti sulla strada, creando una situazione di estrema emergenza. Si parla di foto scattate dall'poco prima della sua scomparsa, ma si deve ancora chiarire se si trovava a terra o a bordo di un veicolo al momento dell'incidente.