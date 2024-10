“Resolution”, l’ultimo libro di Irvine Welsh al Circolo dei lettori (Di sabato 26 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre al Circolo dei lettori nel giorno di apertura di Radici, il festival dell’identità, curato da Giuseppe Culicchia che si conclude domani, Irvine Welsh ha presentato il suo ultimo romanzo, uscito questa settimana per Guanda, Resolution, terzo capitolo della trilogia del poliziotto Ray Lennox. Irvine Welsh, lo scrittore e drammaturgo scozzese che si “Resolution”, l’ultimo libro di Irvine Welsh al Circolo dei lettori L'Identità. Lidentita.it - “Resolution”, l’ultimo libro di Irvine Welsh al Circolo dei lettori Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre aldeinel giorno di apertura di Radici, il festival dell’identità, curato da Giuseppe Culicchia che si conclude domani,ha presentato il suo ultimo romanzo, uscito questa settimana per Guanda,, terzo capitolo della trilogia del poliziotto Ray Lennox., lo scrittore e drammaturgo scozzese che si “”,dialdeiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Irvine Welsh a Torino : "Viviamo in un mondo psicoattivo e divisivo - fatto di droghe e internet" - Irvine Welsh è a Torino. Uno degli scrittori più geniali, discussi e controversi inaugurerà questa sera – giovedì 24 ottobre 2024 – al Circolo dei lettori il festival letterario Radici che è diretto da Giuseppe Culicchia. L’occasione è l’uscita in ... (Torinotoday.it)

I AM Irvine Welsh. L'autore di "Trainspotting" a Bologna per un lungo giorno di letteratura - cinema e musica - I AM Irvine Welsh. Irvine Welsh arriva a Bologna. Il suo viaggio sotto le Due Torri comincia in via Mascarella e nella Bologna citata nel suo romanzo Crime e in lunga serata abbraccerà le principali arti toccate dalla sua opera in tre luoghi ... (Bolognatoday.it)