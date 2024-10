Quifinanza.it - Pensione di reversibilità, a chi spetta e come richiederla

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ladiè una forma di assistenza economica riconosciuta ai familiari di una persona deceduta che al momento della morte percepiva già unao aveva i requisiti per riceverla. Grazie a essa, i parenti del defunto possono affrontare la perdita senza gravi difficoltà economiche in quanto ricevono un supporto finanziario che allevia il peso delle spese quotidiane e delle necessità immediate. Garantire tale tipologia di sussidio significa quindi tutelare il diritto dei superstiti a mantenere una vita dignitosa anche se non c’è il principale sostentatore. Detto ciò, ecco a chitale tipologia di sussidio,funziona, quali sono i tempi di lavorazione del provvedimento efare domanda.