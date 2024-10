Firenze, Halloween a San Donato: una serata di paura e divertimento per tutta la famiglia (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 - Storie da brivido, canzoni paurose e gli immancabili dolcetti e scherzetti. In occasione di Halloween, il quartiere San Donato organizza, per la serata del 31 ottobre, due spettacoli (ingresso libero) che si svolgeranno nella piazza del centro commerciale. Appuntamento alle 18,30 e alle 20,30 con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli, che daranno vita a due irresistibili eventi per trascorrere in allegria l’appuntamento più horror dell’anno. L’evento è organizzato dal quartiere San Donato insieme all’associazione culturale Limpar. San Donato, nel cuore di Novoli, non è solo il luogo ideale per eventi e intrattenimento, ma rappresenta anche una delle aree più vitali e dinamiche di Firenze, con i suoi 80 negozi, di cui 25 situati all’interno del centro polifunzionale, mentre gli altri si trovano distribuiti lungo le vie del quartiere. Lanazione.it - Firenze, Halloween a San Donato: una serata di paura e divertimento per tutta la famiglia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Storie da brivido, canzoni paurose e gli immancabili dolcetti e scherzetti. In occasione di, il quartiere Sanorganizza, per ladel 31 ottobre, due spettacoli (ingresso libero) che si svolgeranno nella piazza del centro commerciale. Appuntamento alle 18,30 e alle 20,30 con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli, che daranno vita a due irresistibili eventi per trascorrere in allegria l’appuntamento più horror dell’anno. L’evento è organizzato dal quartiere Saninsieme all’associazione culturale Limpar. San, nel cuore di Novoli, non è solo il luogo ideale per eventi e intrattenimento, ma rappresenta anche una delle aree più vitali e dinamiche di, con i suoi 80 negozi, di cui 25 situati all’interno del centro polifunzionale, mentre gli altri si trovano distribuiti lungo le vie del quartiere.

