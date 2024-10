Linkiesta.it - Creare profumi artigianali grazie a una sinestesia tra odore e colore

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giardini di Toscana è un marchio italiano di profumeria artistica noto per le sue creazioni uniche che catturano l’essenza della regione italiana. Fondato da Silvia Martinelli, il marchio si distingue per l’tà e l’originalità, combinando tradizione e innovazione per offrire opere olfattive che evocano memorie ed emozioni. Un brand che fino a qualche anno fa era sconosciuto ai più fino a quando, alla fine del 2015, arriva Bianco Latte. Tra le tredici referenze di Giardini di Toscana, questo eau de parfum gourmand ha rivoluzionato negli ultimi anni il mercato della profumeria di nicchia, ma anche quella mainstream.