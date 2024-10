Borgonovo sul caso Spano-Giuli: “Inchiesta diceva cose vere. Sospetto che…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Altre polemiche sul ministero della Cultura. Dopo le dimissioni di SanGiuliano e l’avvento di Giuli, non finiscono i guai per uno dei dicasteri più importanti d’Italia. Il caso Francesco Spano, che ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli. I malumori interni a Fratelli d’Italia, però, continuano a essere molti, da quando Giuli ha deciso di affidare le ‘chiavi’ della macchina ministeriale del Collegio romano a Spano, ex direttore dell’Unar (l’Ufficio anti discriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio) inviso al mondo Pro Vita dopo un’Inchiesta delle Iene che aveva gettato pesanti ombre sul suo operato. “Quello che ai nostri non è andato giù“, ragiona a taccuini chiusi un esponente di Fdi, “è il fatto che fosse legato politicamente a un mondo, quello del centrosinistra, che non è il nostro“. Thesocialpost.it - Borgonovo sul caso Spano-Giuli: “Inchiesta diceva cose vere. Sospetto che…” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Altre polemiche sul ministero della Cultura. Dopo le dimissioni di Sanano e l’avvento di, non finiscono i guai per uno dei dicasteri più importanti d’Italia. IlFrancesco, che ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro. I malumori interni a Fratelli d’Italia, però, continuano a essere molti, da quandoha deciso di affidare le ‘chiavi’ della macchina ministeriale del Collegio romano a, ex direttore dell’Unar (l’Ufficio anti discriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio) inviso al mondo Pro Vita dopo un’delle Iene che aveva gettato pesanti ombre sul suo operato. “Quello che ai nostri non è andato giù“, ragiona a taccuini chiusi un esponente di Fdi, “è il fatto che fosse legato politicamente a un mondo, quello del centrosinistra, che non è il nostro“.

