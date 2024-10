Serie C: Benevento-Casertana in diretta su Rai 2 (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Serie C torna in chiaro su Rai 2. Il derby campano tra Benevento e Casertana, in programma alle 15.30 al Ciro Vigorito di Benevento, sbarcherà sulla seconda rete nazionale. I giallorossi si trovano in testa alla classifica del Girone C con 22 punti e quattro lunghezze di margine su Catania, Cerignola e Monopoli. Rossoblù che si trovano al 12° posto con 11 punti in bilico tra zona playoff e playout. Serie C: Benevento-Casertana in diretta su Rai 2 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LaC torna in chiaro su Rai 2. Il derby campano tra, in programma alle 15.30 al Ciro Vigorito di, sbarcherà sulla seconda rete nazionale. I giallorossi si trovano in testa alla classifica del Girone C con 22 punti e quattro lunghezze di margine su Catania, Cerignola e Monopoli. Rossoblù che si trovano al 12° posto con 11 punti in bilico tra zona playoff e playout.C:insu Rai 2 SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ance-Ispettorato del Lavoro : patente a crediti nei cantieri - primo di una serie di incontri a Benevento - “La Patente a crediti nei cantieri, strumento per la sicurezza sul lavoro” è il tema al centro del convegno svoltosi stamane a Benevento, per iniziativa dell’Ance sannita. “Nata per migliorare la sicurezza nei cantieri, la patente a crediti mira a ... (Ildenaro.it)

Il campionato di serie A2 femminile. Cestistica torna da Benevento con due punti. La difesa è attenta - troppi errori in attacco - Virtus Benevento 34 Cestistica Spezzina 48 (8-15; 12-11; 2-8; 11-14) VIRTUS BENEVENTO: Lombardi 3, Chiapperino 2, Toffolo 6, Chiovato 9, Landi 3, Franceschini 7, Castagna 4, Robiortune, Lafranceschina. All. Musco. CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C - Benevento in fuga a +4 : Avellino e Trapani - festival del gol - Tempo di lettura: < 1 minutoQuando all’appello mancano le ultime tre sfide della decima giornata, è del Benevento il primo tentativo di fuga della stagione. Complice il pesante ko dell’Audace Cerignola a Trapani (5-1), il 2-2 strappato dal ... (Anteprima24.it)

Serie C 2024/2025 - Benevento travolge Sorrento e rimane in testa. Perugia corsaro ad Ascoli - Prosegue la marcia del Benevento in testa alla classifica del girone C della Serie C 2024/2025. I Sanniti hanno infatti dominato in casa del Sorrento, con un secco 3-0 in quel del “Viviani” di Potenza. Gli uomini di Auteri, che si confermano ... (Sportface.it)