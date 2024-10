Manovra, gli enti locali contro il governo: “Tagli per più di 4 miliardi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) enti locali in rivolta contro la Manovra: Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane lamentano una vera e propria stangata, con Tagli da più di quattro miliardi di euro in tre anni. “La Legge di bilancio conferma amaramente quello che ripetiamo da mesi: è costruita quasi interamente sulle spalle degli enti locali e scarica i costi sui cittadini. I Tagli agli enti locali hanno numeri molto pesanti: 4 miliardi di euro nel triennio, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni saranno a carico di Comuni Province e Città Metropolitane, che aumenteranno a 290 milioni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni nel 2029. Lapresse.it - Manovra, gli enti locali contro il governo: “Tagli per più di 4 miliardi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in rivoltala: Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane lamentano una vera e propria stangata, conda più di quattrodi euro in tre anni. “La Legge di bilancio conferma amaramente quello che ripetiamo da mesi: è costruita quasi interamente sulle spalle deglie scarica i costi sui cittadini. Iaglihanno numeri molto pesanti: 4di euro nel triennio, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni saranno a carico di Comuni Province e Città Metropolitane, che aumenteranno a 290 milioni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni nel 2029.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minori fragili - FdI : “In Manovra 100 milioni di euro l’anno ai comuni. Boccata d’ossigeno per gli enti locali” - “Una boccata d’ossigeno per gli enti locali, aiutati nella gestione di una problematica diffusa e pesante”. L‘assistenza ai minori è uno dei punti qualificanti contentuti nella Manovra. Luca De Carlo, senatore e coordinatore veneto di Fratelli ... (Secoloditalia.it)

In manovra pesanti tagli per gli enti locali : 1 - 6 miliardi di risparmi e minori finanziamenti già nel 2025 – IL TESTO COMPLETO - Non solo i tagli ai ministeri, che dovranno garantire una “riduzione e razionalizzazione della spesa” da 5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026 e 3,5 miliardi nel 2027. Con la manovra 2025 (sotto il testo completo) i governo usa pesantemente le ... (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra : Pella (Fi) - 'nessun taglio a enti locali e più risorse alla sanità' - Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sarà un'ottima manovra e non ci sarà alcuna nuova tassa, nonostante il quadro economico geopolitico mondiale sia complesso e l'esistenza dei nuovi vincoli europei. Ci confronteremo con tutte le forze politiche in ... (Liberoquotidiano.it)

Manovra : informativa Piantedosi in Cdm su riparto contributo enti locali a finanza pubblica - Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha svolto una informativa “in merito all?adozione del decreto per il riparto del contributo degli enti locali alla finanza pubblica per il 2024, in attuazione dell?articolo 1, ... (Calcioweb.eu)