Maikol, ucciso in un agguato nel 2015, parla la moglie: "Presto sarò senza casa"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Angela Iovino, vedova diGiuseppe Russo, racconta la sua vita da quando, il 31 dicembre, suo marito fuin una sparatoria di camorra a Forcella, quartiere di Napoli. Da allora, vive con i due figli nelle Vele di Scampia, un complesso residenziale noto per le condizioni di degrado e per l’alta criminalità. Angela spiega che, nonostanteavesse avuto piccoli precedenti giovanili, non era coinvolto nella camorra. Ora lotta affinché venga riconosciuto come vittima innocente di camorra, convinta della sua innocenza. “È stato straziante”, spiega Angela, riferendosi ai funerali e alle notizie che inizialmente sottolineavano che a morire, a Forcella, era stato un pregiudicato. “Lui aveva dei precedenti, ma risalenti a quando aveva 16 anni. Ma non a livello di camorra, erano cose “banali” da bambini. Ha sbagliato, eh”, chiarisce Angela.