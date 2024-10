La casa degli sguardi | recensione del film di Luca Zingaretti – #RoFF19

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) LadeldiÈ un esordio delicato, dolente ma ricco di speranza quello dicon La. Presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, il– liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli – è infatti un’esplorazione delle varie sfumature possibili del dolore, compresa quella di luogo dell’anima da cui ripartire per ritrovare una dimensione di felicità. Ed è proprio questo il fulcro dell’opera, che – come afferma lo stesso– “parla del dolore, ma non in termini negativi, ma come ingrediente necessario per la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia“.