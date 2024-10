Il Conte di Montecristo, recensione RoFF19: il classico di Dumas rivive in una miniserie che ne rispetta lo spirito (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione de Il Conte di Montecristo, adattamento in otto puntate del classico di Alexandre Dumas diretto dal premio Oscar Bille August con Sam Claflin e Jeremy Irons: una trasposizione classica e rispettosa, con un tocco moderno Di adattamenti de Il Conte di Montecristo ne abbiamo visti a bizzeffe, alcuni fedelissimi e altri molto più liberi. A quasi due secoli dalla pubblicazione, l’opera di Alexandre Dumas (co-scritta con Auguste Maquet) detiene ancora una forza espressiva e drammaturgica immutata grazie ad una storia dal riverbero universale che parla a tutti. .com - Il Conte di Montecristo, recensione RoFF19: il classico di Dumas rivive in una miniserie che ne rispetta lo spirito Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostrade Ildi, adattamento in otto puntate deldi Alexandrediretto dal premio Oscar Bille August con Sam Claflin e Jeremy Irons: una trasposizione classica e rispettosa, con un tocco moderno Di adattamenti de Ildine abbiamo visti a bizzeffe, alcuni fedelissimi e altri molto più liberi. A quasi due secoli dalla pubblicazione, l’opera di Alexandre(co-scritta con Auguste Maquet) detiene ancora una forza espressiva e drammaturgica immutata grazie ad una storia dal riverbero universale che parla a tutti.

