Fu picchiata dal compagno, due militari dell'Arma le donano una rosa rossa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una rosa come segno di vicinanza. Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia avevano arrestato il compagno che l’aveva percossa procurandole gravi lesioni. Venerdì mattina, due carabiniere si sono recate in ospedale per sincerarsi delle condizioni della Ferraratoday.it - Fu picchiata dal compagno, due militari dell'Arma le donano una rosa rossa Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unacome segno di vicinanza. Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieria Stazione di Massa Fiscaglia avevano arrestato ilche l’aveva percossa procurandole gravi lesioni. Venerdì mattina, due carabiniere si sono recate in ospedale per sincerarsie condizioni

Maria Rosaria Boccia diffidata dall’ex compagno nel 2018 : “Diceva di essere incinta di me - mi inseguiva in auto e mi citofonava di notte” - Maria Rosaria Boccia fa incetta di diffide. Non solo quella della Camera della Moda di Milano, ce n'è un'altra più datata che risale al 2018, presentata dal suo ex compagno M. M., tra le altre cose politico e assessore campano. A quest'ultimo la ... (Ilgiornaleditalia.it)

Perché chi ha un cane vive più a lungo. La storia dolorosa del piccolo compagno di Audrey Hepburn - Oggi è la giornata mondiale del cane. La scienza lo ha appurato: la compagnia di un animale domestico ha effetti benefici fisici e psicologici su chi se ne prende cura. Il cane all'interno della famiglia è un catalizzatore di serenità , genera ... (Milleunadonna.it)

Compagnoni : «Inter migliorata su un piano! Due i più forti della rosa» - Compagnoni ha giudicato la prestazione vincente dell’Inter contro il Lecce. A detta sua, i nerazzurri, rispetto a Genova, sono migliorati in un dato. MIGLIORAMENTI – Maurizio Compagnoni è ritornato sulla vittoria dell’Inter contro il Lecce, ... (Inter-news.it)