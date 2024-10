Don't Move: un thriller affascinante che vi terrà in pugno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Immaginate di essere in una foresta isolata, incapaci di muovervi o di parlare. Siete stati rapiti e avete nelle vene una sostanza paralizzante che vi impedisce di scappare o cercare la minima via di salvezza. È la situazione estrema in cui vi trascinerà Don't Move, il nuovo thriller di Europa.today.it - Don't Move: un thriller affascinante che vi terrà in pugno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Immaginate di essere in una foresta isolata, incapaci di muovervi o di parlare. Siete stati rapiti e avete nelle vene una sostanza paralizzante che vi impedisce di scappare o cercare la minima via di salvezza. È la situazione estrema in cui vi trascinerà Don't, il nuovodi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Don't Move - Una donna in lutto che spera di trovare conforto in una foresta isolata incontra uno sconosciuto che le inietta una sostanza paralizzante. Mentre il veleno si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per ... (Today.it)

Don’t Move : un'esperienza cinematografica intensa e coinvolgente - Scopri come il nuovo film Netflix esplora la lotta per la sopravvivenza in un contesto di paralisi e paura Leggi tutto Don’t Move: il thriller psicologico che sfida i limiti del corpo umano su Donne Magazine. (Donnemagazine.it)

Don’t Move : trailer dell’horror prodotto da Sam Raimi per Netflix - Don’t Move: trailer dell’horror prodotto da Sam Raimi per Netflix Netflix e Sam Raimi si sono uniti per realizzare un progetto terrificante con l’imminente film horror Don’t Move. Di solito, dopo gli exploit in progetti come La Casa (The Evil Dead, ... (Cinefilos.it)

Don’t Move - il nuovo thriller di Netflix : trama e quando esce - Dopo il primo ansiogeno trailer presentato alla Geeked Week, è pronto ad approdare su Netflix il tanto atteso survival-thriller intitolato “Don’t Move”. Il film, girato in Bulgaria e scritto a quattro mani da T.J. Cimfel e David White, è diretto ... (Today.it)