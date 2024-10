A che ora Musetti-Draper, ATP Vienna 2024: programma semifinale, tv, streaming (Di venerdì 25 ottobre 2024) In attesa del match di Matteo Berrettini, c’è già un azzurro qualificato per il penultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: sabato 26 ottobre a tornare ancora in campo sarà Lorenzo Musetti, opposto al britannico Jack Draper. L’azzurro è accreditato della sesta testa di serie, mentre il britannico è il numero 7 del seeding: il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 13.00 sul Center Court, dopo la semifinale di doppio Erler/Miedler- Heliovaara/Patten, ma l’incontro tra Musetti e Draper avrà inizio non prima delle ore 15.00. Si tratterà del terzo incontro tra l’azzurro ed il britannico, con quest’ultimo che ha vinto entrambi i precedenti: Draper si impose sia nel 2022, nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals per 4-0 4-1 4-3 (3), sia nel 2023 negli ottavi di Sofia, per 7-5 6-2. Oasport.it - A che ora Musetti-Draper, ATP Vienna 2024: programma semifinale, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In attesa del match di Matteo Berrettini, c’è già un azzurro qualificato per il penultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Opendi tennis, in corso a, in Austria: sabato 26 ottobre a tornare ancora in campo sarà Lorenzo, opposto al britannico Jack. L’azzurro è accreditato della sesta testa di serie, mentre il britannico è il numero 7 del seeding: il match sarà il secondo ina partire dalle ore 13.00 sul Center Court, dopo ladi doppio Erler/Miedler- Heliovaara/Patten, ma l’incontro traavrà inizio non prima delle ore 15.00. Si tratterà del terzo incontro tra l’azzurro ed il britannico, con quest’ultimo che ha vinto entrambi i precedenti:si impose sia nel 2022, nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals per 4-0 4-1 4-3 (3), sia nel 2023 negli ottavi di Sofia, per 7-5 6-2.

