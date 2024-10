15enne uccide i genitori e tre fratelli, poi accusa uno di loro: "Li ha ammazzati poi si è suicidato" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un giovane di 15 anni è accusato di aver sterminato la sua famiglia a colpi di pistola, uccidendo prima i genitori e poi i suoi due fratelli di nove e 13 anni e sua sorella di sette. Un'altra sorella, di 11 anni, pure è stata ferita ma si dovrebbe salvare secondo i medici. La strage è accaduta a Europa.today.it - 15enne uccide i genitori e tre fratelli, poi accusa uno di loro: "Li ha ammazzati poi si è suicidato" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un giovane di 15 anni èto di aver sterminato la sua famiglia a colpi di pistola,ndo prima ie poi i suoi duedi nove e 13 anni e sua sorella di sette. Un'altra sorella, di 11 anni, pure è stata ferita ma si dovrebbe salvare secondo i medici. La strage è accaduta a

