Urla sul tetto della stazione, poi fa irruzione in biglietteria: paura a Mostra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Momenti concitati la scorsa notte a piazzale Tecchio. Una persona in stato di alterazione psichica si è prima portata sul tetto della stazione della Cumana di Mostra Urlando ai passanti, poi è entrata nella struttura.L'uomo si è fatto largo rompendo una finestra, per poi fare irruzione in Napolitoday.it - Urla sul tetto della stazione, poi fa irruzione in biglietteria: paura a Mostra Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Momenti concitati la scorsa notte a piazzale Tecchio. Una persona in stato di alterazione psichica si è prima portata sulCumana dindo ai passanti, poi è entrata nella struttura.L'uomo si è fatto largo rompendo una finestra, per poi farein

"Senzatetto alla stazione ferroviaria di notte e odore nauseabondo nella sala d'aspetto" - Riceviamo e pubblichiamo: "Ormai quotidianamente mi capita di permanere all'interno della stazione ferroviaria in attesa del treno. Da mesi all'interno dei locali di maggior transito (biglietteria) sono presenti soggetti senzatetto, muniti di sacco a pelo e cibo che sostano in permanenza... (Forlitoday.it)

Al sindaco Filippo Sacchetti il premio Euroferr per il valore storico - architettonico e culturale della stazione - È stata la consegna del Premio Euroferr al sindaco Filippo Sacchetti da parte dell’Associazione europea ferrovieri come riconoscimento del valore storico, architettonico e culturale della stazione di Santarcangrelo ad aprire domenica scorsa (22 settembre) la “Maratona Ferrociclotranviaria... (Riminitoday.it)

Botte in stazione - arrestata una senzatetto. Colpito anche un carabiniere - Nella direttissima che si è tenuta ieri mattina in Tribunale a Spezia il giudice Carolina Gagliano, pubblico ministero onorario Francesca Pisani, ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni di Stetiem Jadwiga, difesa dall’avvocato Andrea Saloni del foro spezzino che ha chiesto i termini di difesa, e disposto il divieto di dimora in Provincia. (Lanazione.it)