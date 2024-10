361magazine.com - Maria Luisa Jacobelli: chi è la presunta nuova fiamma di Totti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Figlia del giornalista Figlia del giornalista sportivo, Xavier,, che ha intrapreso la stessa carriera, sarebbe ladi Francesco. I due sono stati immortalati dal settimanale Gente e nelle ultime ore è esploso il rumors. La Jacopeli, ex volto di Dazn e giornalista di Sport Mediaset è stata pure tentatrice di Temptation Island. In passato le avevano affibbiato anche un flirt con il calciatore Kylian Mbappé. Nelle ultime ore, avrebbe confermato anche la relazione con: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì». Leggi anche: Dr. Martens x Wednesday: lacollezione basata sul celebre personaggio Chi èSecondo alcuni, avvistato domenica a vedere la partita del figlio, sarebbe in crisi da tempo con Noemi Bocchi.