Il Cortona Jazz 2024 parte con un sold out

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Il Cortona Jazz 2024 parte con un sold out La cannoniera della Fortezza del Girifalco piena in ogni suo posto per il primo live. Un festival entrato nel cuore del pubblico. Concerti tra Fortezza e teatro fino a sabato 26 Il Cortona Jazz riparte con un grande concerto ed un tutto esaurito nella straordinaria cornice della "Cannoniera" della Fortezza medicea del Girifalco. Nonostante la giornata piovosa e tipicamente autunnale il pubblico ha affollato questo luogo così diverso ma così evocativo e che si sta rivelando molto adatto ad ospitare eventi musicali e di spettacolo. Applausi scroscianti per il trio del chitarrista statunitense Steve Cardenas, accompagnato dal bassista aretino Francesco Ponticelli, e dal batterista Eric Mc Pherson.

Cortona Jazz. L'edizione 2024 tra la fortezza del Girifalco e il Signorelli. Il programma - Ritorna il Cortona Jazz e si prepara a un’edizione carica di grande musica jazz e di nuove sonorità. Dopo il successo delle scorse edizioni del Cortona Jazz l'Associazione Culturale Mammut prosegue presenta l’edizione 2024, tra mercoledì 23 e sabato 26 ottobre, che andrà in scena nel Centro... (Arezzonotizie.it)

Cauthamente 2024 : a Cortona sbarca la Luna - . . L’associazione culturale Cautha, dopo l’evento estivo Cautha Summer Festival con la partecipazione in concerto di Jovanotti, porta a Cortona un altro evento di richiamo non solo locale: la terza edizione del Festival della Scienza Cauthamente. Molti i nomi celebri tra gli ospiti, come Quantum. (Arezzonotizie.it)

Cauthamente 2024 : a Cortona sbarca la Luna - La mostra fotografica della Nasa sarà curata dall’Associazione Culturale On The Move, con la quale si inaugura un percorso di collaborazione che guarda al futuro di Cortona. Agli esponenti del mondo accademico e scientifico si aggiungono i nomi celebri dei divulgatori online, come Quantum Girl, Giacomo Moro Mauretto (alias Entropyforlife), Luca Perri (Astrowikiperri), Luca Romano (Avvocato Atomico), con attenzione anche al giornalismo scientifico, portato al festival da Marco Merola, ideatore di Adaptation e da Roberta Villa, già ospite di Amici di Francesca al primo festival della Scienza come Conoscenza. (Lanazione.it)