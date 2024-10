Lanazione.it - Seawolf X fa rotta verso il futuro: il catamarano di Rossinavi va con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Viareggio, 23 ottobre 2024 –ha consegnato al suo armatore nord europeo l’innovativodi 42 metriX, ibrido elettrico con linee d’asse. Dotato di batterie, motori elettrici, pannelli solari e generatori diesel, lo yacht vede installatoAI, sistema di intelligenzaprogettato per migliorare prestazioni ed efficienza. "Questo è un primo passouna nuova visione della nautica da diporto – spiega Federico Rossi, patron del cantiere –; siamo riusciti a sviluppare un modello ibrido elettrico che introduce un nuovo stile anche per imbarcazioni di queste dimensioni. Grazie al machine learning sarà in grado di auto apprendere, sorprendendoci. È un’ulteriore spinta chesi è data per creare un trend innovativo e per mettere in risalto la propria competenza costruttiva e tecnica. Una visione che anticipa le esigenze del".