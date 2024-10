IT-Wallet: il portafoglio digitale italiano è attivo (ma molti lo temono) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 23 ottobre 2024 segna l’avvio ufficiale dell’IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’app IO. Questo strumento consentirà di caricare documenti digitali con valore legale, tra cui patente e tessera sanitaria, direttamente sullo smartphone. Si tratta di un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi pubblici e privati, migliorando l’accesso rapido e sicuro alle informazioni personali tramite un unico strumento digitale. Cos’è l’IT-Wallet L’IT-Wallet è il primo portafoglio digitale nazionale che permette di archiviare e gestire documenti ufficiali sul proprio smartphone. La piattaforma nasce per semplificare la gestione della documentazione personale, eliminando la necessità di portare con sé versioni cartacee o plastiche di documenti come la patente di guida, la tessera sanitaria e, in futuro, la carta d’identità. Velvetmag.it - IT-Wallet: il portafoglio digitale italiano è attivo (ma molti lo temono) Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 23 ottobre 2024 segna l’avvio ufficiale dell’IT-, ilintegrato nell’app IO. Questo strumento consentirà di caricare documenti digitali con valore legale, tra cui patente e tessera sanitaria, direttamente sullo smartphone. Si tratta di un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi pubblici e privati, migliorando l’accesso rapido e sicuro alle informazioni personali tramite un unico strumento. Cos’è l’IT-L’IT-è il primonazionale che permette di archiviare e gestire documenti ufficiali sul proprio smartphone. La piattaforma nasce per semplificare la gestione della documentazione personale, eliminando la necessità di portare con sé versioni cartacee o plastiche di documenti come la patente di guida, la tessera sanitaria e, in futuro, la carta d’identità.

