Spari a parte, Trump è invulnerabile: nulla turba il suo elettorato (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra le innumerevoli ironie di questa stagione c'è il fatto che la possibile rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca coinciderebbe con il centenario del primo Manifesto surrealista, quello dell'autunno del 1924. Il problema è che, mentre noi ci balocchiamo con queste coincidenze, Trump ha già superato di slancio il Secondo manifesto, quello del 1930. Ne ricordo una frase: "Il più semplice atto surrealista consiste nello scendere in strada con una pistola per mano e sparare a caso, finché si può, sulla folla". Trump era oltre già nel 2016: "Potrei sparare a qualcuno e non perderei nemmeno un voto". Lo so che nelle ultime settimane è lui il bersaglio di un tiro a segno molto letterale, ma non è alla lettera che mi riferisco, è allo spirito.

