Sorrisi complici e sguardi languidi la dicono lunga sul feeling che li unisce (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel cuore dell’ex stellina di Non è la Rai è tornato l’amore? Se lo chiedono in tanti dopo che Ambra Angiolini è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme al regista teatrale Damiano Michieletto. I due si sono mostrati insieme in occasione della presentazione del film Eterno visionario di Michele Placido. E la complicità tra di loro è apparsa palpabile. Iodonna.it - Sorrisi complici e sguardi languidi la dicono lunga sul feeling che li unisce Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel cuore dell’ex stellina di Non è la Rai è tornato l’amore? Se lo chiedono in tanti dopo che Ambra Angiolini è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme al regista teatrale Damiano Michieletto. I due si sono mostrati insieme in occasione della presentazione del film Eterno visionario di Michele Placido. E latà tra di loro è apparsa palpabile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

RSA Serini in festa tra - Domenica 22 settembre il personale e la direzione della RSA Giuseppe Serini di Sabbioneta hanno regalato un pomeriggio speciale agli Ospiti della struttura, organizzando un momento conviviale insieme ... (oglioponews.it)

Giorgia Meloni celebra due anni di governo: «Avanti, insieme» - In un video pubblicato su X, Giorgia Meloni festeggia il secondo anniversario del suo governo, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e sottolineando i traguardi raggiunti. Con il motto 'Avan ... (informazione.it)

Eleonora Giorgi, la festa di compleanno in famiglia e il bellissimo regalo: le foto - Clizia Incorvaia ha postato le immagini più belle della festa organizzata per i 71 anni dell'attrice che in questo periodo è in cura per un tumore al pancreas ... (today.it)