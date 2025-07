Baskers Forlimpopoli c' è un' altra conferma | è quella di Luca Sampieri

conferma di un progetto solido e ambizioso, pronto a conquistare nuovi traguardi insieme alla squadra. La firma di Sampieri rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita dei Baskers Forlimpopoli, che si apprestano a vivere una stagione all'insegna del talento e della determinazione. Con questa riconferma, il team rafforza ulteriormente il suo spirito di squadra e la volontà di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Con l’ennesima firma prende sempre più corpo il nuovo roster dei Baskers Forlimpopoli. A seguito della splendida stagione appena trascorsa anche il forlivese Luca Sampieri estende coi galletti, legandosi con un contratto biennale. Atleta versatile e ragazzo maturo ed ineccepibile, Sampi sarà . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

