AEW | Swerve Strickland si diverte prima di All In distruggendo la limousine degli Young Bucks

Protagonisti di un duello avvincente che sta catturando l’attenzione degli appassionati. Prima di allinearsi a un evento storico come All In Texas, Swerve Strickland si dà alla pazza gioia, mettendo a segno una distruzione epica della limousine degli Young Bucks. L’atmosfera è caldissima: tra rivalità e alleanze emergenti, il 2025 promette di essere un anno ricco di sorprese e svolte decisive.

Siamo entrati nella settimana dell’evento più importante dell’anno in casa AEW, questo sabato All In Texas rappresenterà un punto di svolta nell’annata 2025 della compagnia con tante matasse pronte ad essere dipanate per poi lanciarsi in una seconda parte di 2025 con nuove storie e forse anche nuovi campioni. Diverse storie in queste settimane si sono intrecciate tra di loro, tra queste quella tra Swerve Strickland e Will Ospreay diventati alleati contro gli Young Bucks e la sfida al titolo mondiale di Hangman Page contro Jon Moxley e i suoi Death Riders. Page “salvato” da Swerve. La puntata di Dynamite di questa notte si è conclusa con un 4vs4 nel main event, da una parte gli Young Bucks e i Death Riders con Moxley e Castagnoli impegnati, dall’altra Adam Page al fianco degli Opps. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Swerve Strickland si diverte prima di All In distruggendo la limousine degli Young Bucks

