Concerti all’Olimpico | dove parcheggiare a che ora arrivare e come muoversi

L’estate romana si infiamma con una serie di imperdibili concerti allo Stadio Olimpico, tra grandi nomi e atmosfere indimenticabili. Per goderti al massimo l’evento, è fondamentale pianificare bene l’arrivo e gli spostamenti. Se hai i posti numerati, ti consigliamo di arrivare intorno alle 18:00 per evitare code e muoverti con tranquillità. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al meglio queste serate memorabili.

L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Dopo Marco Mengoni e i Pinguini Tattici Nucleari, arriva il triplo appuntamento con Ultimo il 10, 11 e 13 luglio, e a seguire Cesare Cremonini il 17 e 18 luglio. Ecco tutte le informazioni utili per organizzarsi al meglio. A che ora arrivare. Chi ha posti numerati (tribune e distinti): può arrivare intorno alle 18:00 per evitare code e muoversi con calma.. Ingresso per tutti: l’apertura dei cancelli è prevista alle 20:15.. Si consiglia di arrivare con largo anticipo, specialmente se si parcheggia lontano o si usa il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: arrivare - concerti - olimpico - parcheggiare

Concerti Ippodromo La Maura 2025, come arrivare: strade chiuse, bus deviati e parcheggi - Preparati a vivere emozionanti serate musicali all’Ippodromo La Maura di Milano nel 2025! Con i concerti di Linkin Park e Blackpink, l’afflusso di pubblico si annuncia imponente.

Circo Massimo e Stadio Olimpico: prosegue il programma di #concerti estivi Oggi 26 giugno Gianna Nannini al Circo Massimo. 27 e 28 giugno Vasco Rossi allo Stadio Olimpico. #Viabilità Questa sera, come ogni giornata in cui è previsto uno spetta Vai su Facebook

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi; Questo weekend c’è il concerto di Ed Sheeran allo stadio Olimpico di Roma: tutte le info; Concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma: come raggiungere e dove parcheggiare.

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi - L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Scrive funweek.it

Marco Mengoni in concerto all'Olimpico di Torino: orari, biglietti, scaletta, come arrivare e autobus speciali - Marco Mengoni in concerto a Torino mercoledì 9 luglio 2025 allo Stadio Olimpico Grande Torino: scaletta, come arrivare, oggetti vietati e info utili. Riporta mentelocale.it