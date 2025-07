Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito di incendio a Pastorano Ce

Un incendio scoppiato a Pastorano (CE) ha spinto le autorità a attivare immediatamente un monitoraggio ambientale accurato. Tecnici dell’Arpa Campania sono intervenuti tempestivamente per analizzare la qualità dell’aria e rilevare eventuali sostanze tossiche come diossine, furani e PCB. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta, e i risultati del monitoraggio garantiranno azioni mirate per contenere eventuali rischi. Rimaniamo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Incendio in un sito di gestione rifiuti a Pastorano: attivato il monitoraggio ambientale per rilevare la presenza di sostanze tossiche nell’aria.. Tecnici dell’Arpa Campania sono intervenuti, allertati dalla Prefettura di Caserta, nell’area industriale di Pastorano (Ce) a seguito dell’incendio divampato questo pomeriggio a un sito di gestione di rifiuti. Il personale Arpac ha avviato il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera nell’area interessata dall’incendio. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: monitoraggio - incendio - pastorano - seguito

Incendio all'Interporto di Nola, in corso monitoraggio inquinanti atmosferici - Dopo il grave incendio all’interporto di Nola, l'Arpa Campania ha avviato un monitoraggio degli inquinanti atmosferici per valutare l’impatto ambientale.

Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito dell'#incendio divampato questo pomeriggio nell'area industriale di Pastorano (Ce) ?https://arpacampania.it/-/monitoraggio-inquinanti-atmosferici-a-seguito-di-incendio-a-pastorano-ce-?redirect=%2F… Vai su X

AVVISO AI CITTADINI Si informa la cittadinanza che è da poco divampato un incendio nella zona industriale di Pastorano, presso l’azienda Sacco, operante nel settore dello smaltimento di rifiuti di carta e plastica. I Vigili del Fuoco sono prontamente interv Vai su Facebook

Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito di incendio a Pastorano (Ce); Pastorano (CE) – Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito di incendio; Monitoraggio degli inquinanti atmosferici a seguito di incen....

Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito di incendio a Pastorano - L'articolo Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito di incendio a Pastorano proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

PASTORANO - Paura diossina, i tecnici dell’Arpac a lavoro per rilevarla: vigili del fuoco ancora a lavoro GUARDA IL VIDEO - 23:44:01 Tecnici dell’Arpa Campania sono intervenuti, allertati dalla Prefettura di Caserta, nell’area industriale di Pastorano a seguito dell’incendio divampato questo pomeriggio a un sito di gestion ... casertafocus.net scrive