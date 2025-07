Osimhen-Galatasaray affare in stallo | mancano le garanzie economiche

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. L’operazione da 75 milioni di euro è attualmente bloccata: il motivo riguarda le condizioni di pagamento proposte dal club turco, che al momento non soddisfano le richieste del Napoli. Il Galatasaray, infatti, ha manifestato l’intenzione di esercitare la clausola rescissoria fissata nel contratto del nigeriano, ma ha chiesto di dilazionare l’importo in cinque anni, senza fornire – almeno per ora – le necessarie garanzie economiche. Una situazione che ha generato stallo nella trattativa: il Napoli, dal canto suo, non intende procedere alla cessione senza tutele finanziarie certe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Osimhen-Galatasaray, affare in stallo: mancano le garanzie economiche

