Google lavora al rinnovamento grafico dell’app di Gemini

Google si prepara a rivoluzionare l’app di Gemini, puntando non solo a potenziarne le funzionalità, ma anche a offrire un’esperienza utente più intuitiva e coinvolgente. Il team di sviluppo sta lavorando al rinnovamento grafico, rendendo l’app più moderna e accattivante, senza compromettere la semplicità d’uso. Questa evoluzione promette di trasformare il modo in cui interagiamo con Gemini, portando l’esperienza a un nuovo livello.

