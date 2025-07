Atletica Endas Cesena Collini e Senni in evidenza

Un weekend indimenticabile per l’atletica cesenate, con protagoniste di spicco come Angelica Collini e Giulia Senni ai Campionati Italiani Junior e Promesse a Grosseto. Le atlete dell’Atletica Endas Cesena hanno brillato nelle prove ad ostacoli, confermando talento e determinazione. Collini, al...

E’ stato un weekend ricco di emozioni quello appena trascorso allo stadio Zecchini di Grosseto, dove sono andati in scena i Campionati Italiani Junior e Promesse. In pista c’erano anche le atlete dell’ Atletica Endas Cesena, che si sono rese protagoniste soprattutto nelle gare a ostacoli. A prendersi la scena sono state Angelica Collini e Giulia Senni, che nei 100 ostacoli hanno saputo confermare il loro valore a livello nazionale. Collini, al primo anno nella categoria Junior, ha chiuso al decimo posto assoluto con un ottimo 14’’68, uno dei suoi migliori tempi di sempre. Una partenza non perfetta le ha probabilmente impedito di raggiungere l’accesso alla finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletica Endas Cesena. Collini e Senni in evidenza

In questa notizia si parla di: collini - atletica - endas - cesena

4x100 Junior in pista: facciamo il tifo per loro! Stasera, Sabato 5 luglio alle ore 18:50, ai Campionati Italiani di Grosseto, scenderanno in pista anche le nostre quattro staffettiste junior: Angelica Collini Sofia Collini Chiara Facchini Giulia Senni Ha Vai su Facebook

Atletica Endas Cesena. Collini e Senni in evidenza; Atletica Endas Cesena. Record sulla nuova pista; Buona la prima per l'Atletica Endas, miglior prestazione italiana under 18 sui 120 metri per Sofia Collini.

Atletica Endas Cesena. Collini e Senni in evidenza - Campionati italiani Junior e Promesse a Grosseto, le due atlete protagoniste nelle gare a ostacoli ma gli ottimi tempi non sono bastati ad entrare in finale. Scrive ilrestodelcarlino.it

Atletica Endas Cesena. Record sulla nuova pista - MSN - che hanno ribadito la centralità di Cesena e dell’Atletica Endas nel panorama regionale. Riporta msn.com