record pesaro schiera due atlete ai mondiali

Una notizia che fa grande onore al nuoto italiano e a Pesaro: due talentuose atlete di Sport Village Pesaro sono state convocate ai Mondiali, portando il prestigio della nostra città nel mondo dello sport. Valentina Bisi e Jasmine Verbena emergono così come simboli di impegno e passione, dimostrando che con dedizione e talento tutto è possibile. Questa doppia convocazione segna un traguardo storico che riempie di orgoglio il club e l’intera comunità, aprendo nuove strade di successo.

"Una notizia semplicemente storica per il nostro club e per la città di Pesaro: due atlete tesserate Sport Village Pesaro convocare in Nazionale nel nuoto artistico". Così il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli commenta la doppia convocazione di due atlete di Sport Village Banca di Pesaro, Valentina Bisi, con la Nazionale Italiana e di Jasmine Verbena, selezionata per rappresentare la Repubblica di San Marino ai Campionati Mondiali di Nuoto Artistico di Singapore, dal 18 al 25 luglio 2025, la competizione più importante al mondo dopo le Olimpiadi. È stata una stagione intensa per entrambe.