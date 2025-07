Nuoto - Le atlete della Rari Nantes in grande evidenza Nannucci e Giannelli regine degli Europei

Le atlete della Rari Nantes Florentia si sono distinte agli Europei juniores di Samorin, portando a casa sei medaglie e un record storico. Nannucci e Giannelli si sono affermate come le vere regine di questa rassegna, contribuendo a consolidare la posizione dell’Italia tra le potenze del nuoto europeo. Un risultato straordinario che testimonia l’eccellenza del vivaio toscano e il talento emergente nel panorama internazionale. La loro vittoria segna un nuovo capitolo di successo...

L' Italnuoto si conferma protagonista assoluto agli Europei juniores di Samorin (Slovacchia) e chiude al primo posto nella classifica per Nazioni davanti a super potenze come Gran Bretagna e Germania. Un contributo sostanziale a questo successo gliel'ha dato la Rari Nantes Florentia che torna a casa con sei medaglie complessive e un record confermandosi come uno dei vivai più floridi d'Italia. Il titolo di regina della rassegna continentale spetta alla diciassettenne Bianca Nannucci che dopo la medaglia d'oro nei 200 stile libero nella prima giornata di gare – unico titolo individuale conquistato dall'Italia –, ha bissato con quella nella staffetta 4x200 sl: un trionfo che certifica il suo straordinario stato di forma, anticipato peraltro dal bronzo che la nuotatrice gigliata, prossima a vestire i colori della Nazionale maggiore ai Mondiali di Singapore dove sarà la più giovane atleta della spedizione azzurra, aveva vinto pochi giorni prima al Settecolli di Roma.