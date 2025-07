Voli fantasma biglietti acquistati e mai arrivati Federconsumatori lancia l' allarme | Denunciate subito

Voli fantasma e biglietti mai consegnati: la situazione preoccupa i consumatori. Federconsumatori Rimini lancia l’allarme e invita chi è stato vittima di questa truffa a denunciare subito, inviando diffide alla società colpevole. Mentre il portale di Fly Go rimane oscurato e nessun rimborso arriva, è fondamentale agire prontamente per tutelare i propri diritti e prevenire ulteriori episodi simili. La vostra sicurezza viaggia prima di tutto.

Viaggi: oscurato il portale di Fly Go, ma ancora nessuna traccia dei biglietti o dei rimborsi. A dare l'allarme è Federconsumatori Rimini, che aggiunge: "I cittadini coinvolti sporgano denuncia e inviino diffida alla società". "Dopo che, da mesi, denunciamo l'inefficienza, i ritardi e i.

Voli fantasma, biglietti acquistati e mai arrivati. Federconsumatori lancia l'allarme: "Denunciate subito" - Voli fantasma, biglietti mai arrivati e promesse non mantenute: il settore dei viaggi è di nuovo sotto assedio.

"Dopo che da mesi denunciamo l'inefficienza, i ritardi e i disservizi (in alcuni casi vere e proprie truffe) del portale Fly Go

