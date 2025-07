Il campione di canottaggio ferrarese Anche l’argento olimpico Rambaldi sarà tedoforo per ’Cortina 2026’

Ferrara si prepara a vivere un momento di grande emozione: Luca Rambaldi, campione olimpico di canottaggio e orgoglio della città, sarà tra i tedofori per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Cortina 2026. Con il suo esempio di dedizione e successo, si unirà agli altri illustri rappresentanti ferraresi, pronti a rendere indimenticabile questa passerella di passione e sport. La città si appresta a scrivere un capitolo di storia olimpica…

Un altro grande atleta dello sport ferrarese sarà nella batteria dei tedofori in occasione dell’arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara per le Olimpiadi di Cortina 2026. Sarà infatti l’argento olimpico di Parigi 2024 Luca Rambaldi (foto) il terzo tedoforo ferrarese, che si affiancherà infatti agli altri campioni rappresentativi della città estense, Mirco Antenucci e Alessia Maurelli, per gli ultimi metri di viaggio della tappa ferrarese, che si concluderà con l’accensione dell’iconico braciere in piazza Trento e Trieste il prossimo 7 gennaio. Trentenne canottiere campione del mondo a Plovdiv nel 2018 nel 4 di Coppia, e come detto argento alle recenti Olimpiadi di Parigi nella stessa disciplina, Rambaldi è cresciuto sportivamente nella Canottieri Ferrara dal 2004; subito si è distinto con vittorie ad ogni livello e in ogni categoria d’età, vincendo nella sua carriera, oltre all’oro mondiale e all’argento olimpico, anche due bronzi mondiali, tre titoli europei, tre argenti europei e un bronzo, e undici titoli italiani, una carriera sfavillante per l’atleta delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net