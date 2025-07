Manutenzione straordinaria all’interno della Galleria San Donato lungo la linea Direttissima Firenze – Roma modifiche alla circolazione

Arezzo, 10 luglio 2025 – Manutenzione straordinaria all'interno della Galleria San Donato, lungo la linea Direttissima Firenze – Roma. La necessità dell'intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), è emerso a seguito delle periodiche attività di monitoraggio previste dai piani di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. I lavori sono programmati tra venerdì 18 e mercoledì 23 luglio, comporteranno una riprogrammazione con modiche di orario e variazione dei tempi di percorrenza per 2 treni Intercity e 18 treni del Regionale che tra le località di Figline Valdarno e Firenze Rovezzano circoleranno sulla linea storica Firenze-Roma.

