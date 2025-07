Sofia Milanovic, il futuro è tutto suo. Entra nelle dieci dell’E-Work.

Sofia Milanovic, talento emergente e futura stella del basket italiano, conquista le pagine dell’E-Work con il suo ingresso tra le dieci delle promesse da tenere d’occhio. Con un futuro ancora incerto tra Serie A1 e A2, la giovane ala classe 2010 si distingue per la sua promessa e determinazione, dimostrando che il suo potenziale è tutto suo. Il suo percorso promette grandi sorprese: il mondo del basket ne sarà testimone.

In attesa di sapere se giocherà in serie A2 o se resterà in A1 (ci sono tante voci che circolano, molte negative, ma sembra comunque che la richiesta di riposizionamento sarà accettata), l'E-Work mette in mostra un altro dei suoi gioielli, ufficializzando l'ingresso nelle dieci di coach Seletti della giovanissima Sofia Milanovic, ala classe 2010. Una decisione che era già stata presa da alcuni mesi per lanciare una delle più talentuose giovani d'Italia, già convocata per il raduno della nazionale Under 15. Nella scorsa stagione si è messa in luce nelle amichevoli di inizio anno e ha anche esordito in serie A1, segnando due punti (22 ai tiri liberi contro Venezia al PalaBubani) e collezionando cinque convocazioni e due presenze.