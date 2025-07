Pontedera dietro le quinte | La preparazione invisibile

Dietro le quinte del Pontedera si cela un lavoro silenzioso e invisibile, fondamentale per il successo della squadra. Lorenzo Monticelli, il preparatore atletico di talento, unisce competenza e passione, garantendo prestazioni eccellenti sia in campo che negli allenamenti personalizzati. La sua dedizione dimostra che il vero gioco si gioca dietro le quinte, dove ogni dettaglio fa la differenza. E questa è solo una parte della sua straordinaria storia.

Per tutti è il prof. Un po’ perchĂ© è laureato in scienze motorie, un po’ perchĂ© quello che fa (e il modo in cui lo fa, cioè assai bene) gli garantisce la stima nell’intero ambiente lavorativo. Per il quarto anno Lorenzo Monticelli, classe 1986, interpreterĂ il ruolo di preparatore atletico del Pontedera, attivitĂ che unisce alla gestione della Extra Soccer Training, un’Asd per campi estivi (ma anche invernali) e allenamenti individuali nella media valle in Garfagnana, e a quella di preparatore atletico della squadra di pallavolo Volley Barga. Monticelli, che stagione è stata sul piano atletico quella appena conclusa? "Direi ottima. 🔗 Leggi su Lanazione.it