Calciomercato Fiorentina Dodo in bilico Occhio all’interesse di quella rivale storica per il terzino

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con il futuro di Dodo appeso a un filo, tra l’interesse crescente dell’Inter e l’attenzione vigile della Juventus. La situazione si fa incerta, alimentando voci di una possibile svolta clamorosa che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa viola. Mentre i tifosi si interrogano sul destino del terzino brasiliano, resta da scoprire quale sarà la prossima mossa delle big italiane.

Calciomercato Fiorentina: Dodo in bilico, la Juventus osserva con attenzione. La situazione attuale Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo con una situazione che potrebbe scuotere l'ambiente viola: il futuro del terzino brasiliano Dodo è tutt'altro che certo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il laterale destro potrebbe non rinnovare il contratto con la Fiorentina.

