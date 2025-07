Tentano il furto in casa vengono beccati e fanno pure il ' dito medio' alla proprietaria

Momenti di paura e indignazione hanno scosso il tranquillo quartiere di Parete, dove ieri pomeriggio due ladri hanno tentato di svaligiare una casa, venendo però catturati e lasciando un messaggio di sfida con un inquietante dito medio rivolto alla proprietaria. Un episodio che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza della zona e sulla necessità di interventi concreti per tutelare i cittadini. La comunità si aspetta ora risposte chiare e azioni immediate.

Momenti di paura e rabbia in un quartiere residenziale a Parete, dove un tentato furto in pieno giorno ha scosso la tranquillità di una zona già segnata da episodi simili. A raccontare l’accaduto è una residente che ha denunciato sui social quanto accaduto nella serata di ieri (9 luglio). 🔗 Leggi su Casertanews.it

