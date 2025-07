Calcio Serie C Muscoli freschi in prestito dal Genoa Il Renate prende Gianluca Rossi

Il Calcio Serie C si accende di nuove emozioni, e il Renate fa il suo ingresso in scena con un acquisto che promette scintille: Gianluca Rossi, giovane talento in prestito dal Genoa, si prepara a fare il suo debutto tra i professionisti. Con pochissimi giorni al via della stagione 2025/26, la squadra di Luciano Foschi si rinforza per affrontare con grinta e determinazione la nuova sfida. E, come si dice, ...

Eppur si muove. È il mercato del Renate che a pochissimi giorni dal raduno e dall’inizio della stagione 202526 in Serie C ha annunciato martedì sera il primo volto nuovo della squadra nuovamente a disposizione di Luciano Foschi, reduce da un campionato soddisfacente. Si tratta di un esordiente sia per la Serie C che per quanto riguarda il calcio dei “grandi“. Arriva in prestito secco – della durata di un anno – dal Genoa il centrocampista classe 2005 Gianluca Rossi che nelle ultime due stagioni con la casacca rossoblù ha collezionato una cinquantina di presenze nel campionato Primavera condite da 7 gol e due assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Muscoli freschi in prestito dal Genoa. Il Renate prende Gianluca Rossi

