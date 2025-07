Royal Fashion Show & Cherry Luncheon | un connubio di moda e tradizione

Immergiti in un mondo dove eleganza e tradizione si incontrano: il Royal Fashion Show & Cherry Luncheon è l’evento che celebra la moda d’autore, sostenendo l’istruzione dei giovani leader di domani. Un’occasione unica di stile e solidarietà che trasforma la passione per la moda in un gesto di impegno sociale. Scopri tutti i dettagli su Donne Magazine e lasciati conquistare da questo spettacolo di classe e cuore.

Scopri come la moda incontra la tradizione in un evento che sostiene l'istruzione dei giovani leader. Royal Fashion Show & Cherry Luncheon: un connubio di moda e tradizione su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Royal Fashion Show & Cherry Luncheon: un connubio di moda e tradizione

In questa notizia si parla di: moda - tradizione - royal - fashion

