A Grosseto buoni risultati per la Fratellanza Spicca l’argento di Turchi nei 200 piani

a Grosseto, la Fratellanza si distingue ancora una volta per risultati di grande rilievo ai Campionati Italiani Junior e Promesse. In un’atmosfera di emozioni intense, atleti come Melissa Turchi hanno brillato, ottenendo medaglie e prestazioni eccellenti che testimoniano il talento e l’impegno del team. La loro determinazione spinge verso l’obiettivo più ambizioso: conquistare la maglia tricolore e portare a casa nuove vittorie.

Manca solo la ciliegina della maglia tricolore, ma non le prestazioni ed i risultati di assoluto rilievo degli atleti della Fratellanza, ai Campionati Italiani Junior e Promesse che si sono disputati a Grosseto. In Maremma non sono mancate le emozioni, con velocitĂ , mezzofondo e marcia che hanno regalato i principali acuti alla Fratellanza, partendo con la medaglia d’argento di Melissa Turchi nei 200 piani categoria Juniores. La romagnola, che veste i colori gialloblĂą, si è qualificata per la finale con il tempo di 24"51 e nella prova che assegnava le medaglie si è migliorata portando il cronometro a 24"31, tempo che le è valso il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Grosseto buoni risultati per la Fratellanza. Spicca l’argento di Turchi nei 200 piani

