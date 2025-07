Ti prendo al Fantacalcio? | Camarda risponde al tifoso del Lecce | VIDEO

Francesco Camarda, giovanissimo talento del Milan in prestito al Lecce, ha conquistato non solo il campo ma anche il cuore dei tifosi con un simpatico siparietto durante le visite mediche. Il suo spirito allegro e la disponibilità hanno fatto breccia nei cuori giallorossi, dimostrando che il suo talento va oltre il calcio. Guarda come Camarda risponde al tifoso del Lecce in questo video, confermando di essere già uno di noi...

Francesco Camarda, trasferitosi in prestito dal Milan al Lecce, protagonista di un siparietto con un tifoso giallorosso durante le visite. La pagina Instagram @centrobiolab ha pubblicato un video registrato durante le visite mediche di Francesco Camarda, che si è recato presso l'omonimo centro radiologico prima di firmare il contratto con il Lecce. L'attaccante 17enne, giunto in Salento in prestito dal Milan, ha scherzato con un tifoso: guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Ti prendo al Fantacalcio?”: Camarda risponde al tifoso del Lecce | VIDEO

Francesco Camarda cambia maglia! Il Milan ha deciso: per la prossima stagione Francesco Camarda andrà in prestito al Lecce in Serie A. Speriamo che possa trovare più spazio, minuti e continuità per continuare la sua crescita. Vai su Facebook

