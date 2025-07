fabo herons aggancia il play filippo rossi la t gema riparte dalla conferma di bedin

Fabo Herons Montecatini si rafforza ancora: ecco Filippo Rossi, il nuovo playmaker arrivato dopo una trattativa lunga e riservata. Ventottenne milanese, con un passato da capitano e promozione in A2 con Vigevano, porta esperienza e grinta nel team. La squadra riparte con la conferma di Bedin e l’entusiasmo di un roster che punta a grandi traguardi. Il nuovo acquisto promette di fare la differenza: il futuro dei Herons si prospetta brillante e ricco di sfide emozionanti.

C’è un nuovo play in casa Fabo Herons Montecatini: è Filippo Rossi, il cui ingaggio è stato reso noto "urbi et orbi" soltanto ieri verso l’ora di pranzo nonostante la trattativa con il giocatore ventottenne abbia visto la fumata bianca da quasi due settimane. Il play nativo di Milano, 193 cm, viene dalla Elachem Vigevano, squadra "di cui era capitano e con cui ha ottenuto la promozione in A2 nel 2023", si legge nella nota ufficiale del club di Andrea Luchi. "Nella scorsa annata in A2, in 43 partite, ha tenuto una media di 6.5 punti, 4.4 rimbalzi e 2.8 assist a partita – prosegue il comunicato – Nato il 29 giugno 1997, Rossi dopo essere uscito dal settore giovanile dell’Olimpia Milano, allenato da Paolo Galbiati (ultima stagione a Trento e Nazionale Under 20), ha mosso i primi passi in B con la Sangiorgese, poi un’esperienza in A2 con Cassino prima di approdare a Vigevano, dove si è affermato come uno dei playmaker piĂą solidi e affidabili della categoria". 🔗 Leggi su Lanazione.it