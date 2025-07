Jesi roster completato Palsson è l’ultimo tassello

Il roster di Jesi si completa con l’ultimo importante tassello: Kristinn Palsson, il centromediano scelto per rafforzare la squadra. Coach Ghizzinardi esprime grande soddisfazione per aver concluso un percorso iniziato un mese fa, sottolineando come Palsson sia il profilo ideale per integrare la rosa. La doppia notizia dell’arrivo del nuovo centro straniero, che sostituisce Lautaro Berra, segna un passo decisivo nella costruzione di una formazione competitiva e motivata per la stagione a venire.

"Abbiamo scelto Kristinn Palsson perché pensiamo sia perfettamente ideoneo a ricoprire quel ruolo che ci mancava. Con il suo arrivo siamo molto soddisfatti di aver chiuso un processo di costruzione della squadra iniziato circa un mese fa". Legittimamente compiaciuto coach Marcello Ghizzinardi per la duplice notizia dell’ultima ora, l’arrivo del centro titolare (straniero) chiamato a sostituire il partente Lautaro Berra, e il contemporaneo completamento del roster per il prossimo, che si vuole ambizioso e d’avanguardia, campionato di serie B. L’ultimo arrivo in casa Academy risponde al nome di Kristinn Palsson, uno dei migliori prospetti del basket islandese, ala di 197 cm nato a Reykanesbaer il 17 dicembre 1997, reduce da due stagioni a Valur nell’Iceland Express League l’ultima conclusa con un fatturato di 15 punti media partita, 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, roster completato. Palsson è l’ultimo tassello

In questa notizia si parla di: roster - palsson - jesi - completato

Basket Jesi Academy conferma di aver completato la costruzione del proprio roster 2025/26 con la firma di Kristinn Palsson. Il colpo di mercato, che porta a Jesi uno dei migliori prospetti del basket islandese è la ciliegina sulla torta che conferma la volontà dell Vai su Facebook

Jesi, roster completato. Palsson è l’ultimo tassello; La Jesi Basket Academy completa il roster con 5 giovani; SERIE B UFFICIALE - Jesi aggiunge al roster Kristinn Palsson.

Jesi, roster completato. Palsson è l’ultimo tassello - Ghizzinardi la formazione per il prossimo campionato in un mese di lavoro. Secondo msn.com

Serie B - Basket Jesi Academy chiude il roster con Kristinn Palsson - Basket Jesi Academy conferma di aver completato la costruzione del proprio roster 2025/26 con la firma di Kristinn Palsson. Si legge su pianetabasket.com